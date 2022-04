Nessun Iframes

PETTENASCO -29-04-2022 -- Importante appuntamento sabato 30 aprile a Pettenasco. Dalle 9.30 l'Asd Flyboat Scuola Sommozzatori di Torino, con il Patrocinio del Comune di Pettenasco ed in collaborazione con Hotel Ristorante La Sibilla Cusiana, Podere ai Valloni di Boca, Aerotecnica COLTRI Spa, FIPSAS Biella, organizza la posa in acqua del Presepe Sommerso restaurato in località Punta di Crabbia. Un evento importante al quale parteciperanno autorità civili e religiose.