Nessun Iframes

OMENGA- 02-05-2022-- Nuove attrezzature, nuovi progetti e 500 m² di spazi condivisi. Stanno per aprirsi le porte del nuovo laboratorio condiviso per la fabbricazione di We Do Fablab: il fabrication laboratory, creato al Massachusetts Institute of Technology di Boston, un progetto di rilievo internazionale che avrà casa a Omegna.



We Do Fablab è un laboratorio che ha al suo interno diverse tecnologie di fabbricazione che offrono la possibilità di realizzare prodotti personalizzati, su misura. Falegnameria, elettronica, stampa 3d, taglio laser, cucito, termoformatura, tornio, fresa, workshop per adulti e bambini. È uno spazio di co-working e co-making, un luogo del fare tecnologico e dell'artigianato digitale, uno spazio culturale aperto a tutti: studenti, hobbisti e imprese.

La cerimonia di inaugurazione sarà sabato 14 maggio dalle 15 al centro di VCO Formazione, in via XI Settembre 5.



Evento patrocinato da VCO Formazione, Città di Omegna, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Regione Piemonte e MAKPI.