PEDEMONTE – 02-05-2022 -- Tutto pronto per la Festa di San Giuseppe a Pedemonte (frazione di Gravellona Toce). Dal 4 al 9 maggio una manifestazione ricca di eventi, organizzata dalla parrocchia di S. Pietro, dal Comitato Pedemonte e dal Circolo ARCI Nova Stella Alpina, con il patrocinio del comune.

Il programma:

Il 4 e il 5 maggio alle ore 18, S. Messa presso la Chiesa di San Giuseppe a Pedemonte.

Giovedì 5 maggio alle ore 20, camminata non competitiva in memoria di Damiano Festa e Giorgio Valceschini, con partenza e premiazione presso il Circolo ARCI Nova Stella Alpina. Sarà attivo anche un punto ristoro con birra, patatine e salamelle. Alle 21 si terrà il concerto del duo “Libertango” flauto e chitarra nella chiesa di San Giuseppe.

Venerdì 6 maggio alle 19:30, cena comunitaria “della Pace” aperta a tutti con possibilità di contribuire con una specialità da condividere. Alle 20:30, S. Messa presso la Chiesa di S. Maria.

Sabato 7 maggio si inizia alle 17 con la partita di calcio “Pede contro Monte” al campo di via Molino in memoria di Ivan Stivanello e Marco Camona. Alle 19:30 Convivio di San Giuseppe presso il Circolo ARCI Nova Stella Alpina. È obbligatoria la prenotazione da ultimare entro il 3 maggio presso il Circolo o il Comitato Pedemonte. La serata si concluderà con il Festival dei ragazzi in memoria di Gianni Abate, che inizierà alle 21:30.

Domenica 8 maggio alle 9:30, benedizione della Cappelletta e inizio della processione. Alle 9:45 S. Messa presso il cortile adiacente la Chiesa di Pedemonte e a seguire la Fiera del dolce con Concerto alla Cappelletta della banda del Corpo Musicale di Gravellona-Ornavasso e aperipranzo offerto dalla banda. Nel pomeriggio, alle 15:30, nel Parco Villa Moroni-Lagostina, il gruppo “La Corte Fatata” allieterà la giornata con uno spettacolo.

Nella serata di lunedì 9 maggio, alle 19 “numa a spas insiema” per le vie di Pedemonte. La passeggiata partirà dal Circolo ARCI Nova Stella Alpina e si concluderà con una spaghettata.