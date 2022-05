Nessun Iframes

OMEGNA- 03-05-2022-- Uno strumento per orientarsi nel mondo del collezionismo: sarà presentato per la prima volta nella provincia del VCO il CAM, Catalogo dell'Arte Moderna. Mercoledì 4 maggio alle 18 al Forum di Omegna la cerimonia di presentazione di questo strumento, diventato nel corso degli anni il più importante e prestigioso riferimento editoriale per artisti, galleristi, critici, curatori, collezionisti e, più in generale, per tutti gli appassionati d’arte.

Il CAM 57 sarà presentato direttamente da Carlo Motta, responsabile editoriale CAM e Massimo Pujia, direttore divisione arte e antiquariato CAM, con un’introduzione curata da Giuseppe Possa, critico d’arte e letterario ossolano. Nella sala in cui si terrà la presentazione, proprio in occasione di questo evento, saranno esposti alcuni dipinti dell’artista omegnese Michela Mirici Cappa, pubblicati nelle due ultime edizioni del CAM.

Nella stessa occasione al Forum, appena terminata la presentazione del Catalogo, ci sarà anche l’inaugurazione della mostra di pittura degli allievi del corso Uni3 di Omegna con 50 opere che faranno ben comprendere quanto questa scuola di pittura sia vissuta con dedizione, passione ed entusiasmo sia dagli allievi sia dall’insegnante Michela Mirici Cappa. L'esposizione sarà visitabile sino a domenica 15 maggio negli orari d’apertura del Forum shop.

Ingresso libero e gratuito.

