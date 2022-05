Nessun Iframes

OMEGNA - 03-05-2022 -- "Tutti i fallimenti di Cirio e della destra". Hanno intitolato così il tour dei consiglieri del Gruppo PD del Piemonte in arrivo anche nel quadrante nord-est.

L'appuntamento è per venerdì 6 maggio, al Forum di Omegna (ore 18).

"Sarà l’occasione - spiegano gli organizzatori - per dare il via ad un confronto su quelli che sono i temi di rilevanza per territori e per mettere in luce i fallimenti della Giunta Cirio e della destra nella nostra Regione.

Lo faremo insieme ai referenti territoriali del PD e insieme ai candidati sindaco per le amministrative di Giugno 2022 perché l’alternativa politica alle destre va costruita insieme a tutti i livelli.

La prima tappa sarà al Forum di Omegna. Dalle ore 18.00 avremo modo, insieme al candidato sindaco Alberto Soressi, di aprire un dialogo sui tanti problemi del territorio legati alle carenze amministrative regionali, con particolare riferimento alla sanità.

Ma ci confronteremo su tanti altri temi come il gioco d’azzardo patologico, i tagli alle politiche sociali, al TPL e tanto altro ancora".