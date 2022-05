Nessun Iframes

PETTENASCO - 04-05-2022 -- Nella mattinata di sabato 30 aprile, nello specchio d'acqua antistante la punta di Crabbia a Pettenasco, è stato ricollocato il presepe subacqueo che, presente da anni nelle acque del lago d'Orta e ormai seriamente danneggiato dal passare del tempo, negli ultimi mesi è restaurato.



L’idea di donare nuova vita a questa natività è venuta a Pierpaolo della Flyboat Scuola Sommozzatori di Torino e ad Antonio del Circolo Sub Biella due amici che, come segno di ringraziamento per la conclusione positiva di due vicende personali e famigliari particolarmente difficili, hanno fatto il voto restaurare il piccolo presepe pettenaschese.

In questa loro idea hanno da subito creduto diverse realtà e anche dell’amministrazione comunale di Pettenasco che ha patrocinato l’iniziativa e così sabato mattina il presepe è tornato al suo posto a 12 metri di profondità nelle acque del lago d’Orta.



Alla cerimonia erano presenti gli amministratori di Pettenasco e anche il parroco don Giuliano Ruga che ha impartito la benedizione al presepe.

