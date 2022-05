Nessun Iframes

CASALE CORTE CERRO - 05-05-2022 -- Sos medici di famiglia: il sindaco di Casale Corte Cerro lancia un grido di allarme.



In una nota stampa recentemente diffusa agli organi d’informazione il primo cittadino spiega bene la situazione in cui si trova il paese che amministra e, in particolare, sottolinea che con il prossimo pensionamento di un medico le problematiche aumenteranno soprattutto per le persone che faticano a spostarsi.



“E’ notizia di questi giorni che dalla metà di maggio il dottor Giorla (uno dei medici di base operanti nel territorio comunale) andrà in pensione. Da tempo, insieme alla conferenza dei Sindaci della Provincia del Vco, abbiamo segnalato al servizio sanitario locale e alla Regione Piemonte la necessità urgente di avere più medici di famiglia sul territorio del nostro Comune -spiega il sindaco di Casale Corte Cerro nel suo comunicato.-

In più di una occasione ci è stato assicurato che le procedure sono state avviate e che anzi, al Comune di Casale Corte Cerro, sia stata data una priorità alta per coprire la carenza di medici disponibili. A tutt’oggi purtroppo la situazione non è mutata e, con il prossimo pensionamento, le problematiche per i cittadini più anziani che difficilmente si possono spostare, andranno ad aumentare. Nella speranza che gli Enti preposti a risolvere questa situazione si attivino il prima possibile, terremo informata la cittadinanza sull’evoluzione della situazione.”