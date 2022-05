Nessun Iframes

GOZZANO – 05-05-2022 – Tornerà domenica il “Motoraduno regionale Città di Gozzano – Memorial Lorenzo Gattoni ‘ 73” organizzato, in ambito FMI, dal Motoclub cittadino, il Mad Cat.

Da due anni la manifestazione non si svolge per via del covid e dunque c’è grande attesa tra gli appassionati per la ripresa di questa tradizionale kermesse, che, ricordiamolo, è un ritrovo in amicizia aperto a tutti i motociclisti e non una gara.

L’appuntamento è dalle 9 in piazza Matteotti a Gozzano dove sarà possibile iscriversi e consumare la prima colazione in un locale convenzionato. Dalle 10 inizieranno i trasferimenti a Pella, in gruppi guidati da staffette, per l’aperitivo in piazza Motta e, parcheggiate le motociclette, l’imbarco per raggiungere e visitare l’Isola di San Giulio. Dalle 12 rientro a Gozzano, dove, presso il Circolo, a partire dalle 13, sarà possibile pranzare a prezzo fisso. Dalle 13.45, nel rispetto del regolamento nazionale della FMI, si svolgeranno le varie premiazioni. (FAB)



Nella foto: benedizione delle moto edizione 2019