PETTENASCO - 09-05-2022 -- Le classi quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo San Giuliohanno partecipato anche in questo 2022 ai Campionati Junior di Giochi Matematici, una gara matematica con finalità didattiche che rappresenta un’occasione importante per permettere ai bambini di mettersi in gioco e alla prova al fine di scoprire, conoscere e misurare le proprie attitudini attraverso la soluzione di quesiti di logica.

Dorotea e Serena, due alunne della classe quinta A della primaria di Pettenasco, hanno conquistato rispettivamente il primo e il terzo posto della semifinale e la prima classificata parteciperà alle finali nazionali che si svolgeranno il prossimo 14 maggio presso l’Università Bocconi.



“ Io ho sempre detto ai miei allievi di provare a giocare collaborando a piccoli gruppi, guidandoli in un apprendimento cooperativo e giocoso -commenta la maestra Antonella Sciangula-. Per me è stato importante far crescere un po' di più tutti nell'esercizio della logica. Anche se non é la prima volta che accompagno una allieva alla finale nazionale alla Bocconi, provo sempre una grande emozione.”

