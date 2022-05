Nessun Iframes

PETTENASCO - 10-05-2022 -- Il Comune e la Biblioteca di Pettenasco presentano “Autori di Lago”, un ciclo di incontri culturali volti far conoscere e valorizzare autori legati al territorio cusiano per nascita, abitazione, frequentazione e/o per argomenti trattati nelle loro opere.

Il primo appuntamento è dedicato all'autrice Erica Gibogini ed è in programma per sabato 14 maggio alle ore 17.30 presso il cortile della Casa Medievale o, in caso di maltempo, presso la sala consiliare.

