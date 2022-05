Nessun Iframes

LAGO D’ORTA -10-05-2022 -- Nell’ambito del progetto denominato “Sentieri di Partecipazione” promosso dall’associazione DragoLago e vincitore dell’Idea Challenge di Civic Europe, sono stati attivamente coinvolti i ragazzi dei CCR (Consigli Comunali dei Ragazzi) di Armeno, Gozzano, Invorio e Orta San Giulio in uscite sul territorio e proprio in occasione di queste escursioni i giovani hanno osservato con attenzione e cura ciò che li circondava al fine di realizzare delle mappe creative.

I risultati di questo interessante lavoro si schiuderanno sabato 28 maggio, giornata in cui ci sarà una camminata alla Torre di Buccione dove saranno proprio i ragazzi dei vari CCR ad accompagnare visitatori e turisti alla scoperta di questo luogo dall’indubbia valenza storica e culturale; una volta arrivati alla Torre i partecipanti troveranno esposte le mappe creative realizzate con le artiste Kim Forni e Sara Cattin della Resta Qui Airlines e avranno altresì modo di vivere un piacevole momento dall’atmosfera tipicamente medievale grazie alla presenza del gruppo Libra con le sue musiche e della compagnia di rievocazione medievale la Spada e la Croce di Gozzano.

Quattro i punti di partenza degli altrettanti quattro percorsi che porteranno alla scoperta Torre: il gruppo di Invorio partirà alle ore 9 dalla scuola Guido Petter (largo degli Alpini,1) e le prenotazioni saranno raccolte da Angela (tel.328.0366204), il gruppo di Armeno partirà alle ore 9 dalla scuola media (viale Cadorna, 3) e per le prenotazioni si dovrà contattare Monica (tel. 347.7201474), chi deciderà di seguire il percorso in partenza da Orta San Giulio si ritroverà alle ore 10 alla scuola media (piazza Ragazzoni, 8) e affiderà le prenotazioni a Sofia (tel. 329.7226894) chi invece deciderà di percorrere il cammino da Gozzano si ritroverà alle ore 10.30 davanti al Comune (via Dante, 85) e per le prenotazioni dovrà contattare Paola (tel. 327.9507027).

Gli organizzatori specificano che la partecipazione è gratuita con prenotazioni obbligatoria ai recapiti indicati.

Il programma della giornata prevede alle ore 13 un pic-nic con il pranzo al sacco portato dai partecipanti, poi un momento di incontro con i vari CCR che presenteranno sogni e progetti da realizzare con e per il territorio e a seguire danze e musiche medievali per chiudere questa bella esperienza.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’associazione DragoLago scrivendo una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

r.a.