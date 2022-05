Nessun Iframes

GOZZANO- 11-05-2022-- “Questo ennesimo riconoscimento ci rende orgogliosi della nostra zona Lido e sottolinea, come già in occasione della 34esima edizione della Mostra della Camelia, come Gozzano sia un centro ad alta vocazione turistica”.

Così Gianluca Godio Sindaco di Gozzano, commenta il terzo consecutivo riconoscimento di “Bandiera Blu”, per la qualità delle acque lacustri e con gli alti livelli di qualità ambientale, assegnato alla località denominata “Lido”. Località frequentatissima sia dai gozzanesi, sia dai turisti e da coloro che arrivano da zone limitrofe. Dello stesso tenore è l’Assessore allo Sport e Ambiente Francesca Tucciariello “

La ‘terza medaglia’ arriva inaspettata – sottolinea – dopo essere Comune capofila ( grazie a un bando regionale) per il ripristino dei canneti e la tutela della fauna ittica, il nostro lavoro si è indirizzato soprattutto verso i giovani e i ragazzi delle scuole, CCR compreso, per un’attività di sensibilizzazione e presa di coscienza”.

Il riconoscimento, del quale si avvalgono quest’anno ben 210 Comuni balneari e lacustri, è assegnato dalla FEE (Foundation For Environmental Education) grazie all’adozione di ben 32 criteri che vanno dalla qualità delle acque, al rispetto dell’ambiente passando per i servizi disponibili. La cerimonia di consegna del sigillo blu avverrà nelle prossime settimane.

Nella foto, la cerimonia del 2020