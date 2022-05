Nessun Iframes

OMEGNA -11-05-2022-- Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio Omegna e il Cusio ospiteranno la II tappa del circuito di E-Enduro.



Gli atleti, tanti quelli attesi, saranno accolti da uno scenario particolarmente suggestivo e dopo la partenza dalle rive del Lago d’Orta, saliranno poi lungo le pendici del Mottarone da dove partiranno le prove speciali più significative di questo interessante evento sportivo.

Grazie all’impegno di Andrea Alessi -orgoglio sportivo omegnese, vincitore di 6 medaglie ai Campionati del Mondo e ben 26 conquistate a livello europeo nelle tre discipline classiche dello sci nautico e nel salto su rampa-, il primo circuito per Mtb da enduro a pedalata assistita farà tappa per la prima volta a Omegna e dalla zona dei Giardini pubblici allestita a paddock partiranno suddivisi per categorie gli atleti iscritti alla seconda tappa del circuito ideato nel 2017 da Franco Monchiero che, con e-Enduro, ha aperto a nuovi scenari e a un nuovo modo di intendere l’agonismo.



“Il nostro impegno è proprio quello di creare un evento replicabile anche nei prossimi anni, utile a far conoscere a una platea sempre più ampia di pubblico le bellezze e unicità del nostro territorio, che sembra pensato apposta per gli amanti delle attività outdoor -commenta Andrea Alessi della Canottieri Outodoor- Ringrazio l’Amministrazione per averci supportato anche nella realizzazione del piano per la sicurezza e tutti i partner e le Associazioni che, sono sicuro, si prodigheranno per la buona riuscita di questa particolarmente impegnativa tipologia di evento”.