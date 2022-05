Nessun Iframes

TORINO - 12-05-2022 -- L'Eurovision Song Contest 2022 che si tiene al Palaolimpico di Torino è iniziato martedì con la prima semifinale. Quest'anno conta di 40 partecipanti, dopo l'espulsione della Russia annunciata dall'EBU (European Broadcasting Union, l'unione europea di radiodiffusione) avvenuta il 25 febbraio a seguito dell'invasione ai danni dell'Ucraina.



Poco prima dell'esibizione di ogni cantante in gara, viene trasmesso un video di presentazione in cui sono presentate alcune delle tante bellezze italiane.

In particolare, le postcards (cartoline) riservate ai cosiddetti Big Five, i 5 Paesi che per primi hanno sostenuto e sostengono tutt'ora l'EBU, finalisti di diritto, sono dedicate ad alcune località piemontesi: quelle di Germania e Italia sono specificamente dedicate a Torino (Torino Lingotto e la Mole Antonelliana); la cartolina della Spagna ad Alagna Valsesia; la Francia alle Risaie di Cavour. Per l'Inghilterra, invece, la cartolina di presentazione offrirà una visione di Orta San Giulio.

Tutto questo durante la finale, sabato 14 maggio, nell'evento non sportivo più seguito al mondo, seguito da centinaia di milioni di spettatori. Sicuramente un ottimo modo per sponsorizzare il turismo in Italia e in Piemonte.

Marco Cerutti