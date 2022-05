Nessun Iframes

OMEGNA- 12-05-2022-- Torna in presenza, venerdì 13 maggio alle 21, al Teatro Sociale di Omegna “Marta...fiore di Maggio!”, l’evento dedicato a Marta Giroldini (foto), organizzato dal centro di formazione artistica Arcademia proprio in occasione del compleanno della ragazza che il 10 maggio avrebbe compiuto 25 anni.

Sono già passati dieci anni da quella tragica sera del 14 aprile 2012 quando Marta perse la vita e ogni anno a Omegna si rinnova questo appuntamento che è sempre stato e sempre sarà un evento in cui lo spirito e il clima saranno ben diversi da quella che potrebbe essere interpretata come una mesta commemorazione o un ricordo.

“Marta…fiore di Maggio” anche in questo 2022 sarà un’occasione speciale per condividere l’energia e la forza di una ragazza che ha lasciato un segno indelebile nel cuore delle persone che l’hanno conosciuta; Marta era energia, Marta era un sorriso luminoso, Marta era gioia e voglia di vivere, Marta era entusiasmo e profondità e pulizia di pensiero…Marta era davvero un gioiello di ragazza la cui essenza ogni anno coinvolge un movimento straordinario di persone che ogni volta, assieme ai familiari e agli amici di Arcademia, testimoniano il loro affetto vero e sincero affollando il Teatro Sociale.

Il sottotitolo dell’evento è “Almeno tu nell’universo” e il senso di questa scelta verrà spiegato nel corso dello spettacolo, canzone dopo canzone, immagine dopo immagine, emozione dopo emozione; grazie a “Marta…fiore di Maggio!” sono stati sino ad ora raccolti e interamente devoluti a sostenere cause e progetti di carattere sociale più di 20 mila euro anche quest’anno l’evento non mancherà di prestare attenzione al prossimo con la consapevolezza che le azioni valgono più delle parole.

L’obiettivo di questa edizione quello di organizzare un viaggio in Ucraina per portare aiuti sotto forma di alimentari e medicinali.

È bastata un frase dei genitori e del fratello di Marta per far scattare la molla: “Lei certamente avrebbe fatto di tutto e forse sarebbe anche partita per dare una mano...”; da qui l’idea di destinare l’intero ricavato della serata per organizzare una spedizione nella maniera più diretta possibile, a tal fine sono stati presi contatti con alcune persone che vivono in Ucraina.

L’appuntamento con questa serata speciale è, come detto, per venerdì 13 maggio alle ore 21 al Teatro Sociale di Omegna, come sempre l’ingresso sarà ad offerta libera. Per informazioni è possibile contattare Arcademia ai numeri: 0323.883535 – 340.1704912.

r.a.