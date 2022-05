Nessun Iframes

GRAVELLONA TOCE – 12-05-2022 -- Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo comunale per i bambini di Gravellona, che prenderà il via a giugno. Si svolgerà presso i locali della Scuola media “G. Galilei”, è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni ed è diviso per turni che vanno dalle due alle tre settimane (dal 13 giugno al 1° luglio, dal 4 luglio al 15 luglio, dal 18 luglio al 29 luglio, dal 29 agosto al 9 settembre). Tante le attività e i laboratori previsti come lo svolgimento dei compiti delle vacanze, escursioni, giornate in piscina, scherma, visite in posti culturali del territorio e tour alle isole borromee.

Le iscrizioni al Centro estivo vanno effettuate entro il 31 maggio 2022 attraverso il sito del comune www.comune.gravellonatoce.vb.it . È previsto anche un servizio mensa (facoltativo) erogato le stesse modalità utilizzate durante l’anno scolastico 2021/22. Le tariffe, già comprensive di tutte le attività, vanno dai 70 ai 210 euro per i residenti a seconda del turno scelto, con riduzione del 50% per il secondo figlio. Per i non residenti, i costi vanno dagli 80 ai 240 euro a seconda del turno scelto.