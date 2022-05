Nessun Iframes

GOZZANO -13-05-2022 -- In collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Medio Novarese, sabato 14 maggio , alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare della Sede Municipale di Gozzano, si terrà la presentazione del libro di Marina Visentin “Cuore di rabbia”, in occasione della rassegna “Autori in circolo. Incontri con l’autore nelle Biblioteche del Sistema Bibliotecario del Medio Novarese”.