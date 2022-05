Nessun Iframes

OMEGNA - 13-05-2022 -- Mancano ormai poche ore dalla prima gara con Pallacanestro Vicenza, per il quarto di finale che vede la Paffoni sfidare la sesta classificata del girone B. Sarà un turno playoff impegnativo, contro una squadra con una precisa identità e un allenatore esperto come Cesare Ciocca in panchina. “Arriviamo a questo appuntamento con grande entusiasmo – le parole di coach Fioretti prima della partita -. Con la vittoria contro Pavia abbiamo ripreso ritmo, ritrovato tutti i nostri giocatori e siamo pronti a giocarci le nostre carte a testa alta. Vogliamo fare la nostra pallacanestro, giocare come meglio sappiamo, anche se affronteremo una squadra di livello. Vicenza è difensivamente poliedrica, sa rompere il ritmo alle avversarie per poi giocare al suo, sono ben allenati, ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Spero di vedere il palazzetto colmo – conclude l’allenatore rossoverde -, nelle ultime partite ho sentito sempre più vicina la presenza dei tifosi, e li ringrazio per questo. Il gruppo è entusiasta di come il pubblico ci ha aiutati fin qui, ora è il momento più bello della stagione: vogliamo rendere il Pala Battisti un fortino inespugnabile”.

L’appuntamento è sabato sera, 14 maggio, alle ore 21 al PalaBattisti.