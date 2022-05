Nessun Iframes

OMEGNA - 13-05-2022 -- La Fondazione Compagnia di San Paolo ha concesso un contributo di 80.000 euro al Comune di Omegna per la progettazione delle piste ciclopedonali del Lago d'Orta. Il contributo, concesso nell'ambito del bando Next Generation We prevede che l'Amministrazione individui le professionalità consone alla realizzazione del progetto. La Fondazione, intanto, potrà attivare un'azione di monitoraggio finalizzata all'accesso e alle misure di finanziamento messe a disposizione attraverso il Pnrr o altri finanziamenti in ambito nazionale ed europeo. Sono decenni che si parla della realizzazione di una rete di ciclopedonali lungo il lago d'Orta e questo contributo potrebbe segnarne l'avvio.