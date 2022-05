Nessun Iframes

GRAVELLONA TOCE - 16-05-2022 -- Sarebbero specializzati nel furto di liquori nei supermercati i due pregiudicati romeni di 32 anni, una coppia di conviventi, finiti in manette nella serata di ieri in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Verbania su richiesta della Procura. A condurre le indagini sul loro conto sono stati i Carabinieri di Gravellona Toce ricorrendo ai tradizionali metodi di osservazione, pedinamento e controllo. Tutto ha origine a metà marzo scorso quando, ai danni del supermercato “Ipercoop” di Gravellona è stato perpetrato il furto di oltre 100 bottiglie di alcolici per un valore complessivo di circa 3000 euro. Grazie alla disamina dei filmati di video-sorveglianza, sia dell’esercizio commerciale sia del sistema di telecamere comunali, i militari hanno potuto ricostruire con particolare accuratezza i movimenti dei responsabili e giungere infine alla loro identificazione.

Ma le indagini vanno avanti, sono infatti in corso ulteriori attività per verificare l’eventuale responsabilità della coppia in numerosi episodi analoghi verificatisi nel territorio della provincia e in altre zone del nord Italia, visto il loro modus operandi e gli elementi che accomunano numerosi furti a quello scoperto dai Carabinieri di Gravellona.

I due dopo le formalità di rito, sono stati rispettivamente tradotti presso la casa circondariale di Verbania ed il carcere femminile di Vercelli.