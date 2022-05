Nessun Iframes

OMEGNA - 16-05-2022 -- Daniele Berio, classe 1965, imprenditore, titolare di una società di fornitura di arredamento e attrezzature per alberghi nonché di alcuni esercizi commerciali è il candidato sindaco di "Omegna si cambia", la formazione civica che si presenta al voto degli omegnesi per la seconda volta, dopo aver portato in Consiglio Comunale nel 2017 Mauro Empolesi e Lucia Camera che oggi guidano la lista.

Alle amministrative del 12 giugno, Berio troverà in sfida per la poltrona di sindaco l'uscente Paolo Marchioni (centrodestra); Alberto Soressi (centrosinistra) e Marco Ubbiali (civica).

Omegna si cambia è composta da: Mauro Empolesi, Lucia Camera, Nadiya Antentyk, Maurizio Cerutti, Enrico Fugagnoli, Paolo Larné, Vittoria, Mafrica, Riccardo Manfredi, Matteo Orlando, Teresa Pantone, Marta Piantanida, MarcoPecora, Mirko Sansone, Domenico Sapone, Marco Quaretta, Viviana Vacciaga.