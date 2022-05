Nessun Iframes

OMEGNA - 16-05-2022 -- Alberto Soressi, 64 anni, dirigente scolastico, è stato il primo candidato a lanciare la sfida all'uscente sindaco Paolo Marchioni per la guida della città di Omegna. Soressi corre per uno schieramento che raggruppa le forze del centrosinistra unito, ed è sostenuto da tre liste: Partito Democratico, Omegna riparte e Sinistra Comune.

Oltre a Marchioni, Soressi sfiderà il 12 giugno anche il candidato di "Omegna si cambia", Daniele Berio e Marco Ubbiali per "Movimento Ubbiali Marco".

LE LISTE PER SORESSI SINDACO

Partito democratico: Rosa Rita Varallo, Mario Cavigioli, Sara Piemontesi, Giovanni Gianni Desanti, Katia Viscardi, Iuri Carbone, Maurizio Frisone, Simone Lamorte, Dario Galizzi, Marco Tagliaferri, Viola Bino, Salvatore Campagnolo, Ali Jaouhari Lebrari, Alessandro Pompeo, Martina Ragazzoni Ornella Stefanetti.

Omegna riparte: Salvatore Afflitto, Gian Luca Beltrami, Vincenzo Enzo Franza, Joris Freschini, Alessandra Gebbia, Franco Gemelli, Gabriele Gobbo, Damiana Dania Guzzi, Santa Santina Marcini, Aldo Mendogni, Elisabetta Betty Oglina, Francesco Frank Romano, Franca Savia, Alessandra Vaglio Cerin, Francesco Giuseppe Vescio, Andrea Viganò.

Sinistra comune: Catia Caliò, Roberto Cogrossi, Federico Giuseppe Fusco, Amal Laaroussi, Tommaso Mattazzi, Marcello Maulini, Mimma Moscatiello, Simona Motetta, Lorenzo Napolitano, Floriano Negri, Valeria Pontiggia, Daniele Richetti, Paola Scalabrini, Matteo Scalia, Giulio Sicilia, Sara Spinazzola.