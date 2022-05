Nessun Iframes

OMEGNA - 16-05-2022 -- Sono 5 le liste a sostegno della ricandidatura dell'uscente Paolo Marchioni a sindaco di Omegna. In corsa per il centrodestra, Marchioni, 52 anni, iscritto alla Lega e di professione avvocato, fu eletto al ballottaggio nel 2017. Il 12 giugno correrà contro lo schieramento di centrosinistra guidato da Alberto Soressi (sostenuto da PD e dalle civiche Omegna riparte e Sinistra comune); contro il candidato di "Omegna si cambia" Daniele Berio e Marco Ubbiali per "Movimento Ubbiali Marco".

Paolo Marchioni è sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Uniti Omegna cresce e Popolo della famiglia.

LE LISTE PER MARCHIONI SINDACO

Lega: Stefano Strada, Mario Altilia, Daniela Belcastro, Siria Bisoglio, Martina Cerini, Andrea Cattaneo, Massimo Degiorgis, Thomas De Lisa, Alessandro Marchini, Giorgio Narciso, Francesco Perrone, Graziana Piantanida, Fabrizio Snaiderbaur, Giampaolo Valente, Raffaella Varveri.

Fratelli d’Italia: Pietro Capriata, Massimo Cerutti, Giorgio Ciani, Lara Colombo, Mattia Corbetta, Sara Del Grosso, Pasquale Epifani, Ferdinando Nando Grosso, Stefano Maffioli, Sara Elena Mignocchi, Elisa Oglina, Marida Pianta.

Forza Italia: Giulio Lapidari, Giulio Capriata, Maria Francesca Perini, Paola Beltrami, Federica Bortolotti, Giulio Bezzoli, Giovanni Bracchi, Maura Cerutti, Sara Cillis, Giuliano Clementi, Caterina Ferri, Maura Frigatti, Pietro Lavarini, Flavio Maffioli, Andrea Pipi, Luciana Signo.

Uniti Omegna cresce: Roberto Ruschetti, Giacomo Germagnoli, Nicola Banone, Mauro Bianchetti, Elena Cacciatori, Rossana Castaldi, Luisa Clementi, Tiziano Fantini, Moreno Lubelli, Elisa Luini, Enzio Masoero, Riccardo Rege Cambrin.

Popolo della famiglia: Gaspare Bonetti, Antonio Vitali, Pietro Gaspari, Carlo Ricchi, A. Guido Manuel Cocchella, Giuseppina Salsa, Paolo Maria Fiocchi Malaspina, Antonella Bagno, Laura Ramilli, Gianluca Valpondi, Marilena Fornelli Bardina, Giovanni D'Anna, Silvia Bravi, Carla Demargasso, Eleonora Vetere.