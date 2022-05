Nessun Iframes

OMEGNA -17-05-2022 -- Nel pomeriggio di lunedì 16 maggio un temporale estivo con brevi ma intense precipitazioni ha nuovamente causato problemi alla ludoteca di Omegna.



“Sì, purtroppo ieri si è di nuovo allagata la ludoteca, io non ero a Omegna ma mi hanno riferito che ci sono stati 15-30 minuti di pioggia scrosciante -riferisce Alberto Poletti, direttore del Parco della Fantasia di Omegna.- L’acqua è entrata con la stessa dinamica dalla strada e come sempre ha intaccato l’ultimo pezzo, quello più in fondo. Sicuramente è entrata meno acqua rispetto ai precedenti allagamenti, adesso bisogna capire se il fatto che sia entrata meno acqua significa che i lavori che sono stati fatti qualche mese fa dal Comune sulla strada e sul sistema delle acque siano stati utili per minimizzare il danno o se invece è entrata poca acqua perchè ha piovuto meno rispetto alle volte scorse. Siamo in contatto con gli uffici comunali che dovranno procedere a delle verifiche proprio per capire bene il tutto", conclude Poletti.

r.a.