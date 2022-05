Nessun Iframes

OMEGNA - 17-05-2022 -- Il Comitato del sì VCO ai referendum sulla Giustizia, organizza per venerdì 20 maggio, una serata al Forum di Omegna.

Relatori dell’incontro pubblico saranno gli avvocati Marco Marchioni e Gabriele Pipicelli. Si vota, lo ricordiamo, domenica 12 giugno in tutti i Comuni italiani. In una nota, il Comitato del sì Vco sottolinea come “i cinque sì ai referendum sulla giustizia siano una possibilità vera di cambiamento. Una grande occasione per tutti dopo 30 anni, su un tema fondamentale quale è quello della giustizia. In molti dicono che non ce la faremo a raggiungere il quorum – si legge nel comunicato – noi proviamo a dare una risposta sorprendentemente positiva. I referendum saranno una spinta al Parlamento”. L'appuntamento nella struttura di Parco Maulini è a partire dalle 21. “Ci sono sei milioni di italiani che attendono giustizia, che sono sotto processo da uno, due, tre, quattro, cinque anni: una follia che vogliamo cambiare. Ma per farlo bisogna andare a votare il prossimo 12 giugno e contiamo che in tantissimi lo facciano”, conclude il Comitato sì Vco.