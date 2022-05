Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO – 18-05-2022 -- Dal 18 al 22 luglio Orta San Giulio ospiterà la seconda edizione di Orta Danza 2022, uno stage internazionale di danza. I professionisti coinvolti hanno curriculum stellari: si parla di ballerini che hanno danzato con New York City Ballet, Batsheva Dance Co. Cullberg Ballet, Broadway, Cirque du Soleil, Teatro Nuovo di Torino e Teatro Oleg Danovski.

Le discipline di danza trattate saranno danza classica, moderna e contemporanea, repertorio, composizione coreografica. Alla fine dello stage ci sarà l’esibizione finale degli allievi partecipanti.

Dai sette anni in su, i ballerini che prenderanno parte al workshop avranno programmi di studio diversi a seconda del loro livello (base, intermedio, avanzato). I posti sono limitati, caratteristica che consentirà di formare classi a numero ridotto per garantire alta qualità dello studio e attenzione per ogni allievo. (Le iscrizioni sul sito www.mooov360.it/ortadanza).

I ballerini studieranno dalle 10 alle 18 con una pausa pranzo dalle 13 alle 15, con possibilità di usufruire di un servizio convenzionato per il pranzo e la cena. Convenzioni sono previste anche per l’alloggio e per i minorenni c’è la disponibilità di un tutor senza costo aggiuntivo.

In foto l'edizione 2021 di Orta Danza