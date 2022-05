Nessun Iframes

OMEGNA - 18-05-2022 -- Tutto esaurito venerdì 13 maggio al Teatro Sociale di Omegna per “Marta...fiore di Maggio!”, l’evento dedicato a Marta Giroldini organizzato da Arcademia.

Sono state tante, tantissime, le persone che non hanno voluto mancare a questa serata-spettacolo che, ancora una volta, è stata meravigliosa espressione di affetto vero e sincero per Marta strappata alla vita il 14 aprile 2012 da un tragico incidente stradale.

Nel corso della serata fra canti, balli e intense emozioni sono state consegnate le borse di studio “Marta Giroldini” che quest’anno sono state assegnate a Michela Traglio, Teresa Landi, Alice Filippi, Evita Pinna; tutti erano visibilmente commossi e sia allievi sia insegnanti si sono stretti in un grande abbraccio alla famiglia Giroldini.

L’obiettivo benefico di questa edizione di “Marta...fiore di Maggio!” è quello di organizzare un viaggio in Ucraina per portare aiuti sotto forma di alimentari e medicinali, la serata ha consentito di raccogliere 3.515€ a cui si aggiungono 1.000€ provenienti dalla parrocchia di Vogogna che si è mobilitata come tante altre realtà del territorio sostenere questo progetto.

Per aiutare la popolazione colpita dalla guerra sono stati altresì attivati alcuni punti di raccolta di alimentari a lunga conservazione (scatolame) e medicinali presso Arcademia a Omegna, Comune di Vogogna, Farmacia Lapidari di Omegna, Farmacia di Quarna Sopra, Bottegone di Bagnella e Bottegone di Quarna Sopra e va specificato che a questa iniziativa ha aderito, aprendo dei punti di raccolta nei vari edifici scolatici, anche l’Istituto Comprensivo che coinvolge le scuole di Premosello Chiovenda, Ornavasso, Mergozzo, Vogogna, Anzola d’Ossola e Beura Cardezza.

r.a.