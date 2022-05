Nessun Iframes

CASALE CORTE CERRO - 19-05-2022 -- Da giovedì 21 aprile a domenica 1 maggio a Casale Corte Cerro si è svolta la festa patronale di San Giorgio che quest’anno è tornata dopo la lunga assenza causata dall’emergenza sanitaria per COVID-19.

Tutti gli eventi proposti sono stati vissuti con grande partecipazione ed altrettanto entusiasmo da moltissime persone che con piacere si sono ritrovate, gioiose e unite, a condividere quella normalità che mancava da ormai troppo tempo.

Non si è ancora spenta del tutto l’eco degli scorsi giorni di festa ed ecco che il comitato organizzatore propone -a conclusione dell’edizione 2022 della patronale- altre due occasioni per divertirsi e rinsaldare il senso di comunità.

Sabato 21 maggio dalle ore 19 ci sarà lo street food del tendone con animazione per bambini e intrattenimento musicale con “Attenti a quel Duo”; nel corso della serata, il cui utile sarà devoluto per aiutare i rifugiati ucraini, si potranno gustare specialità veg, piatti a base di carne e pesce e anche golosissimi dolci.



Il giorno successivo, domenica 22 maggio, si svolgerà la sesta edizione del Vespa raduno di San Giorgio e ancora una volta il paese sarà 'invaso' da tanti appassionati della mitica Vespa; il programma della manifestazione prevede alle ore 8.30 il ritrovo per le iscrizioni e la colazione in piazza della chiesa a Casale Corte Cerro, alle ore 9.45 la benedizione impartita da don Massimo Galbiati e subito dopo la partenza ufficiale del tour, alle ore 12.30, alla fine del giro, chi vorrà potrà pranzare al tendone in attesa delle premiazioni in programma per le ore 15.00.

Iscrizione €15, pranzo € 15, per informazioni e prenotazioni si può contattare Andrea al numero 346.6741090 oppure via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

r.a.