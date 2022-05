Nessun Iframes

GOZZANO - 20-05-2022 -- Sono stati Luna e Romeo, due piccoli e simpatici barboncini, ad inaugurare nel tardo pomeriggio di giovedì 19 maggio, l’area sgambamento cani realizzata da Comune di Gozzano, nella zona adiacente al cimitero e al nuovo parcheggio.

Lo spazio, circa duemila metri quadrati su progetto dell’ufficio tecnico comunale, ha visto la posa di alcuni arredi agility dove, i cani, in liberà potranno divertirsi con i loro padroni, rispettando alcune regole pubblicate in un cartello all’ingresso. Il primo cittadino ha affermato che creare spazi idonei per cani è un atto di civiltà e che l'amministrazione comunale ha voluto creare un’area con un parcheggio attiguo in una zona tranquilla; coloro che vogliono passare un momento di tranquillità con i loro fedeli amici a quattro zampe, lo possono fare, visto anche la collocazione di panchine. A breve sarà collocata una fontanella. Per l'assessore ai Lavori Pubblici l'area sarà requentata da tutti coloro che amano gli animali: i cani potranno scorrazzare tranquillamente vista anche la messa in sicurezza, esterna ed interna, dell’area stessa.