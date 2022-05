Nessun Iframes

GOZZANO – 20-05-2022 -- Comando di “rompete le righe” per i giocatori del Gozzano, che martedì si sono ritrovati al D’Albertas con i dirigenti, presente la Presidentessa Onoraria Marilena Fornara Allesina, sponsor e vedova dell’indimenticato patron della promozione in C Alberto. In programma una grigliata di cui sono state diffuse, sui profili social ufficiali della società cusiana, diverse immagini.

Il campionato 2022/23 è andato in archivio con una prestazione tutto sommato soddisfacente e i giocatori stanno partendo da Gozzano in queste ore per rientrare al loro domicilio. Nulla trapela sulle future intenzioni della società, anche se è certa una nuova partecipazione alla Serie D, la decima nella storia del club. Obiettivi e rosa saranno naturalmente definiti a partire dal prossimo luglio (FAB)