AMENO - 20-05-2022 -- Domenica 22 maggio ricorrerà la festa di Santa Rita, un appuntamento molto sentito dai devoti di tutto il mondo che ogni anno partecipano con fede viva e vera agli eventi ritiani e pregano la Santa dei casi impossibili affidandole paure e speranze.

Anche la comunità di Ameno, come tradizione, ricorderà Santa Rita con la benedizione delle rose durante la messa di domenica 22 maggio, alle ore 11.15, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta.



Le volontarie del paese per “abbracciare” idealmente la Santa e onorarne la memoria stanno preparando dei deliziosi mazzolini con le rose, un pochino di verde e anche una pergamena con degli scritti che, ora più che mai, vogliono arrivare all’anima come una dolce carezza.

Per prenotare il mazzolino di rose si può telefonare ad Elisabetta al numero 339.7484464 oppure si può andare di persona all’Emporio di Serena.

Le volontarie precisano che le offerte raccolte verranno interamente devolute alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Ameno.

r.a.