OMEGNA - 24-05-2022 -- Avrebbe dovuto riaprire a fine aprile, ma la carenze di materie prime provocata dalle contingenze internazionali hanno portato ad un'inevitabile slittamento. Ma la gallerie di Omegna riaprirà a breve, per la fine dell'estate ha assicurato ieri il presidente della Regione Alberto Cirio, dopo il sopralluogo compiuto sol sindaco di Omegna, il consigliere Preioni e il capo compartimento di Anas Piemonte, Angelo Gemelli. La difficoltà di reperire sul mercato alcuni elementi indispensabili al prosieguo dei lavori (come le ventole di areazione) ed il lievitare dei costi, hanno portato a ritardi quantificabili in circa tre mesi, ma i lavori sono sempre andati avanti, ha ricordato Cirio. Chiusa dal 2018, la galleria, che era in carico alla Provincia, è poi passata ad Anas; nel 2020 ai problemi noti si è aggiunto quello provocato dall'alluvione che ha danneggiato una parte del viadotto della circonvallazione, un tratto la cui messa in sicurezza richiederà un costo superiore ai 3milioni di euro.