GOZZANO - 24-05-2022 -- Commemorazione a Gozzano per le stragi di mafia avvenute 30 anni fa. Nella mattinata di lunedì 23 maggio, il sindaco , accompagnato dagli assessori e dai consiglieri comunali, insieme ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, ha deposto un omaggio floreale al piazzale che ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati uccisi da attentati di stampo mafioso. Trent’anni or sono, il 23 maggio 1992, perse la vita Giovanni Falcone sulla strada per Capaci. Il 19 luglio 1992 anche Paolo Borsellino perì in un attentato in via D’Amelio.

Foto: pagina Fb Comune di Gozzano