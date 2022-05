Nessun Iframes

CASALE CORTE CERRO - 24-05-2022 -- Con lo “street food del Tendone” di sabato 21 e il “Vespa raduno di San Giorgio" di domenica 22 maggio è calato il sipario sull’edizione 2022 della patronale di Casale Corte Cerro.

Quest’anno la festa di San Giorgio è stata vissuta con davvero tanta partecipazione e altrettanta intensità: tutti gli eventi proposti, infatti, sono stati accolti con particolare piacere dalla comunità che ha partecipato, numerosa e gioiosa, alle varie proposte in programma studiate con l’intento di riportare nel borgo quella normalità assente da ormai tanto tempo.



Lo street food di sabato è stato un successo ed è bello sottolineare che anche in questa occasione di festa il paese di Casale Corte Cerro si è distinto per generosità: l’utile della serata pari a 2.500 € è stato, infatti, devoluto per aiutare i rifugiati ucraini.

Contenti naturalmente gli organizzatori: “ E’ stata una bellissima serata non ci aspettavamo così tanta gente – commenta Giovanni Lisa, responsabile del comitato organizzatore.- Devo ringraziare i tanti volontari per il lavoro svolto e tutti quelli che hanno partecipato. La piazza e la via erano piene di gente che si divertiva e stava insieme facendo del bene. Penso sia un gran bene anche per il paese e la sua comunità che ancora una volta ha dimostrato la sua vitalità e la sua generosità e questo ci rende orgogliosi e ci ripaga del grande lavoro perché per organizzare un evento così c’è alle spalle un gran lavoro di tante persone.”



Domenica si è poi tenuta la sesta edizione del “Vespa raduno di San Giorgio” e il paese è stato letteralmente invaso da tantissimi appassionati che hanno percorso un piacevolissimo giro attorno al lago d’Orta con tappa al Santuario della Madonna del Sasso: “ E’ stato davvero un successone, un record di affluenza con partecipanti provenienti, oltre che dai nostri paesi del VCO, anche da Aosta, Bellinzona, Locarno, Varese, Tradate e Valsesia -dichiara Andrea Cavestri.- Il Vespa raduno è nato come evento aggiuntivo al programma della festa di San Giorgio e tutto il ricavato dell’evento va alla nostra parrocchia; ci tengo a ringraziare, per i loro merito e per la loro disponibilità, tutti i volontari che hanno lavorato per e durante l’evento: i ragazzi per la staffetta in moto, i volontari per la gestione amministrativa del raduno, i volontari in cucina per la preparazione del pranzo…”.



Fotografia di “Ps foto & video”