CASALE CORTE CERRO - 25-05-2022 -- Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio, Aics Comitato Provinciale di Torino, ha organizzato, con la collaborazione dell’associazione Eurogymnica Torino, una gara interregionale Nord-Ovest Italia di ginnastica ritmica.

Alla competizione, svoltasi presso il Palazzetto dello Sport di San Mauro Torinese ed a cui hanno partecipato circa 500 ginnaste suddivise per le categorie Silver, Promozionale e Dilettanti, ha preso parte anche la Cusio Ginnastica con un totale di 17 ginnaste impegnate.

E’ stato un successo per le Cusiane, che hanno portato a casa un totale di 9 medaglie d’oro, 6 argenti e 4 bronzi, conseguendo ottimi piazzamenti in tutte le categorie, nonostante il caldo torrido abbia creato non pochi problemi a tutte le ginnaste in gara.

Grande soddisfazione per l’Associazione presieduta da Tiziana Ramponi, che guarda con fiducia ai difficili impegni di Federazione che nel mese di giugno vedranno sicuramente protagoniste le atlete della Cusio Ginnastica.