OMEGNA - 27-05-2022 -- L’OFTAL di Omegna-Cusio, l’Ente che cura i viaggi Diocesani a Lourdes con gli ammalati, ha eletto il nuovo capogruppo: sarà Renata Garra mentre Giovanna Regis ha avuto l’incarico di cassiera sezionale.

Enzo Boldini, dopo una lunghissimo periodo al vertice oftaliano, ha lasciato per età la carica ed lui sono andati i ringraziamenti di tutte le Dame e dei Barellieri della sezione omegnese e cusiana, come dal parroco don Gianmario Lanfranchini, per tutto quello che ha sempre saputo fare al fianco degli ammalati come dei bisognosi.

L’Oftal Omegna-Cusio è anche presente con Dame e Barellieri tutto l’anno negli ospedali e nelle case di riposo della zona per aiutare ed accudire i malati mentre i componenti sono provenienti da tutto il vicariato del lago d’Orta. La famiglia Oftaliana continuerà anche nel 2022 nella sua opera di apostolato caritatevole verso gli amici sofferenti.