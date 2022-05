Nessun Iframes

PETTENASCO- 27-05-2022 -- Pettenasco ha di nuovo uno sportello bancomat e questa è indubbiamente un’ottima notizia sia per le persone che vivono e lavorano nel paese, sia per tutti coloro che lo frequentano per motivi turistici.

Il nuovo punto operativo, che è situato in corso Roma nr. 60 – proprio accanto all'entrata del supermercato Conad, è stato installato da Banca d’Alba (realtà a cui è già affidato il servizio di tesoreria comunale) ed è attivo già da qualche giorno.

“Siamo contenti di questo risultato ottenuto grazie ad una bella sinergia fra imprenditori e strutture turistiche -commentano dalla Casa Comunale-, ringraziamo Banca d’Alba che ha accolto favorevolmente la richiesta considerando in particolar modo le importanti presenze turistiche sul nostro territorio.”

r.a.