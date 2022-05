Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO - 30-05-2022 -- Il sindaco di Orta San Giulio ha comunicato sui social che nella giornata di sabato 29 maggio, si รจ verificato un corto circuito importante in via Galli vicino all'oratorio.

Diversi cittadini avevano segnalato scintille e fiamme uscire dal cavo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale dell'Enel che hanno messo in sicurezza, sotto la pioggia battente, il cavo e dopo mezzanotte sono riusciti a ridare la corrente in via Olina e Bossi.

Il primo cittadino ha ringraziato per l'impegno ed il lavoro svolto.