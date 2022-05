Nessun Iframes

ARMENO -30-05-2022 -- Sono ormai imminenti ad Armeno le riprese del film sul rally negli anni'80 che vedrà fra i protagonisti anche Riccardo Scamarcio. L'amministrazione comunale ha infatti comunicato che le riprese si svolgeranno dal 1° all'8 giugno in diversi momenti.

Questo il calendario comunicato

- 02 giugno dalle ore 09:00 alle 17:00: Tornanti tra Coiromonte verso Sovazza superiore; Coiromonte area Via Monte Rosa; Tutta Via Ondella da Coiromonte ad Armeno

- 03 giugno dalle ore 15:00 alle 23:00: Coiromonte chiesa in centro verso direzione Sovazza; tornanti Sovazza superiore

- 06 giugno orario ancora non definito ma sarà giorno: Tornanti di Sovazza inferiore direzione Armeno

- 07 giugno dalle ore 10:00 alle 18:00: SP 41 dal km 6 al km 8 verso vetta Mottarone

- dal 01 al 08 giugno campo base mezzi tecnici presso l'intera area parcheggio del cimitero.



L'amministrazione si scusa per i disagi ai cittadini, confida nella collaborazione di tutti, in quanto, sottolinea, si tratta di un'occasione unica per il territorio.