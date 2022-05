GOZZANO - 31-05-2022 -- La scorsa settimana, il Presidente della Regione Piemonte ha toccato, nella sua visita nel novarese, anche un sito industriale di Gozzano, la Roechling Industrial Italia, accompagnato dall'Assessore Regionale all'ambiente e da diversi amministratori locali tra i quali due Consiglieri Provinciali, il Sindaco di Gozzano e il Capo Gruppo di maggioranza.

La Roechling è una multinazionale tedesca con diverse sedi e attività nel mondo della plastica in Italia e in particolare in Piemonte: quella di Gozzano ne rappresenta uno snodo centrale, con una importante ricaduta lavorativa sul Paese e sul territorio e vi è una forte volontà di incrementarne ulteriormente le attività.



La visita, durata una cinquantina di minuti, ha permesso di osservare le fasi della produzione, quali le operazioni di lavorazione automatizzato dei materiali seguendo i disegni del prodotto richiesto dei clienti. Il Gruppo Roechling, che compie 200 anni dalla sua fondazione, dal 2000 si è concentrato sulle materie plastiche dalla produzione di semilavorati al riciclo dei propri scarti per una maggiore sostenibilità. Durante il momento di approfondimento con tutta la dirigenza aziendale, Paolo Montani, Operation Manager SF, ha portato i ringraziamenti ed i saluti del CEO Roechling e sono stati illustrati i molteplici settori in cui la società opera: da quello tecnologico a quello medico, focalizzandosi sulle applicazioni industriali, inerenti il food, il trasporto, e i prodotti meno noti ma molto utili per applicazioni di aree gioco per bambini o impianti sportivi.



Così il capogruppo di maggioranza di Gozzano: «Conoscere da vicino le realtà industriali del proprio territorio è estremamente importante per chi lo amministra. Toccare con mano positive esperienze di qualità del lavoro per i dipendenti e di attenzione alle tematiche ambientali, anche grazie a politiche di riuso degli scarti rappresenta un segnale importante di come le realtà aziendali del territorio operino in una direzione attenta alla comunità in cui si collocano e al suo ambiente».