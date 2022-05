Nessun Iframes

GOZZANO – 31-05-2022 -- Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio, si è svolto presso il palazzetto dello sport di Gozzano la 13ª edizione. del torneo di calcio a 5 in memoria di Mario Pegoraro.

La formula è quella ormai consolidata da anni: iscrizioni riservate alle squadre rappresentative delle sezioni AVIS della Sovracomunale di Borgomanero, con almeno un giocatore “tesserato AVIS” sempre in campo. Otto le formazioni in campo, oltre ai padroni di casa rappresentati da due formazioni, erano presenti i gruppi: di Santa Croce, Maggiora, Barengo (nella foto), Gattico-Veruno, Agrate e San Marco. Nella giornata di sabato si è disputato un girone all’italiana che ha qualificato le prime due alle semifinali e le classificate dal terzo al sesto posto a un playoff per una fase ad eliminazione diretta che si è invece svolta nella giornata di domenica. Alla fine è stato l’Avis Santa Croce a riportare la vittoria. Nel pomeriggio, prima delle finali, spazio anche a una partita di calcetto femminile. Molto importante che questa manifestazione, occasione di incontro e festa per tutti i donatori e gli amici dell’Avis della zona, sia ritornata dopo le due edizioni saltate per la pandemia, come segnale di ripartenza e simbolo di buon auspicio per il futuro. (FAB)