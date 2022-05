Nessun Iframes

PETTENASCO - 31-05-2022 -- Sabato 28 maggio ha riaperto le sue porte al pubblico il Museo della Tornitura del Legno di Pettenasco, interessante realtà che sin dalla sua nascita ha come missione quella di far dialogare tra loro e con i visitatori la storia, la cultura, l’arte e le tradizioni locali.

In occasione dell’apertura della stagione 2022, c’è stata l’inaugurazione della mostra “Ricordando Gigi” che sarà possibile visitare sino a domenica 12 giugno dal giovedì alla domenica dalle ore 15 alle ore 18:30; questa esposizione vuole ricordare Luigi “Gigi” Sartirani industriale e pittore mancato a febbraio dello scorso anno all’età di 85 anni.

Gigi ha sempre amato Pettenasco e le sue significative e suggestive opere realizzate con la tecnica dell’acquerello sono, ora più che mai, limpida espressione di quel legame vero e sincero che univa Gigi al suo paese e alla sua gente.

“Sabato 28 maggio, in occasione dell’apertura stagionale 2022 del Museo dell’Arte della Tornitura del Legno, abbiamo reso omaggio all’acquarellista di Pettenasco Gigi Sartirani e questo evento, patrocinato dal Comune, è stato possibile realizzarlo grazie alla preziosa collaborazione con la famiglia Sartirani -commenta Renato Morea, presidente della Pro Loco Pettenasco Nostra.- Numerosi sono stati i pettenaschesi che hanno voluto essere presenti all’inaugurazione di sabato per ammirare le circa 40 opere di Gigi che, esposte all’interno dei locali museali appositamente attrezzati per l’occasione, saranno visibili per due settimane.

Per questa stagione oltre all’ordinaria apertura abbiamo per ora pianificato due eventi: il primo a luglio in collaborazione con Giovanni Crippa che illustrerà la lavorazione al tornio di vasellame in terracotta e il secondo a settembre quando renderemo omaggio all’indimenticabile Giancarlo Scotton amico di Pettenasco anche lui pittore, instancabile collaboratore delle attività della Pro Loco e ‘papà’ del Presepe sul lago”.

La Pro Loco Pettenasco Nostra lancia un appello per trovare nuovi volontari per l'apertura del Museo dell'Arte della Tornitura del Legno durante la stagione estiva, per avere maggiori informazioni e dare la propria disponibilità si può contattare Alex al numero 345.9760783.

r.a.