OMEGNA - 01-06-2022 -- Dopo due anni di pausa, causa pandemia, torna nuovamente in concerto la Nuova Filarmonica Omegnese. Appuntamento domani, giovedì 2 giugno per "Omegna in banda". Alle 16 è prevista una sfilata per le vie cittadine, mentre alle 17 in piazza XXIV Aprile ci sarà il concerto vero e proprio.