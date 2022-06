Nessun Iframes

OMEGNA - 01-06-2022 -- Giovedì 2 giugno alle ore 17.30 presso il nuovo parco della Madonna del Popolo di Omegna verrà inaugurato ufficialmente il “Viale della pace” realizzato a compimento dell’importante e significativo lavoro di recupero e valorizzazione dell’area.

La riqualificazione di questa piazza ha coinvolto tante persone e realtà del territorio che con generoso impegno e appassionata dedizione hanno collaborato e creato virtuose sinergie al fine di dare nuova vita all’area che ora -bella, suggestiva e fruibile- testimonia tutte le manifestazioni di cura e affetto per il bene comune che si sono susseguite nel corso degli anni.

All’inaugurazione del 2 giugno saranno presenti i rappresentanti dell’associazione “Fra il cuore e la mente”, i volontari della Madonna del Popolo, l'amministrazione e anche l’autore Roberto Giacomini che presenterà il suo libro intitolato “L’uomo che scrive”.

Si plaude quindi l'alacre operato dell'associazione ‘Fra il Cuore e la Mente’ e i volontari che con il loro lavoro e passione indefessa tornano a ribadire il ruolo di una città attenta al bello e sensibile alla riqualificazione degli spazi per la gioia dei bambini.

In quell'area era già stato riportato alla vita lo storico Liriodendum, abbattuto in quanto pericolante, e trasformato in scultura.

r.a.