ARMENO - 03-06-2022 -- Sono iniziate giovedì 2 giugno ad Armeno le riprese cinematografiche del film "2 Win", prodotto dalla società Lebowski srl di Riccardo Scamarcio. . L'amministrazione comunale sottolinea come tutti i dettagli pianificati per le riprese hanno permesso di ritornare indietro agli anni '80 e di cogliere stili ed abitudini diversi rispetto a quelli attuali. Il disagio è appagato dal piacere che il nostro territorio girerà il mondo.

Le riprese proseguono in questi giorni con la seguente programmazione:

- 3 giugno dalle ore 15:00 alle 23:00: Coiromonte chiesa in centro verso direzione Sovazza; 2 tornati Sovazza superiore

- 06 giugno orario ancora non definito ma sarà giorno: Tornanti di Sovazza inferiore direzione Armeno

- 07 giugno dalle ore 10:00 alle 18:00: SP 41 dal km 6 al km 8 verso vetta Mottarone

- dal 01 al 08 giugno campo base mezzi tecnici: presso l'intera area parcheggio del cimitero.