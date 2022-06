Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO- 03-06-2022-- L’Ente di gestione dei Sacri Monti ha aderito al Contratto di lago per il Cusio. Il 1° giugno al Sacro Monte di Orta, l’Ente, rappresentato dalla presidente Francesca Giordano, ha ufficialmente firmato l’adesione al Contratto di Lago per il Cusio, alla presenza di Gianni De Bernardi, presidente di Ecomuseo Cusius.

Per il contratto di lago questo è il firmatario numero 130, ed è unanime la soddisfazione espressa sia dai presenti.

L’Ente di gestione dei Sacri Monti rappresenta un partner importante, in quanto responsabile della cura e tutela di un luogo unico al mondo, già sito UNESCO e patrimonio dell’umanità.

La firma è il primo passo compiuto per arrivare a una sinergia che, secondo le aspettative, dovrebbe portare a tre risultati: maggiore attenzione per migliorare la conservazione e la valorizzazione del complesso dei Sacri monti ed in particolare quello di Orta San Giulio anche da un punto di vista naturalistico; la promozione delle tematiche ambientali del territorio e, infine, rendere i visitatori partecipi al progetto di lago, e con esso alla tutela dell’ambiente in tutte le sue forme.