Nessun Iframes

OMEGNA - 03-06-2022 -- E' stata una grande stagione per gli esordienti, che hanno saputo divertirsi e crescere in questa prima stagione del progetto Fulgor Minibasket.

“I nostri piccoli hanno chiuso imbattuti la stagione - le parole del responsabile tecnico Barbara Giordano -, ma al di là del risultato è l’entusiasmo travolgente, loro e delle famiglie, a farci guardare con fiducia e ottimismo al futuro. Coinvolgiamo tutto il VCO, abbiamo bimbi provenienti da Ornavasso, da Omegna, Premosello, Villadossola, Domodossola, Gravellona e anche da San Maurizio. Vogliamo continuare a crescere numericamente e qualitativamente, per questo non staremo ad aspettare settembre, ma inizieremo a programmare fin da subito”.

E la stagione non finisce qui: questa sera tutti assieme sugli spalti per aiutare la Paffoni Altair a vincere la decisiva gara tre. Nel week end Aquilotti e Scoiattoli saranno in campo a Novara al Memorial Dario Martelli.