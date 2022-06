LAGO D’ORTA- 06-06-2022 -- Recentemente si è svolto sul lago d’Orta uno stage pre Campionati del Mondo di Duathlon che si svolgeranno a Târgu Mures in Romania dall’8 al 12 giugno e con Andrea Compagnoni, responsabile della squadra nazionale, erano presenti, ospiti della ‘Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini’ presso l’Hotel San Rocco a Orta San Giulio, gli atleti Giorgia Priarone, Andrea Sanguinetti e Alberto de Marchi.



Il Duathlon è uno sport multidisciplinare di resistenza nel quale l'atleta deve coprire una prova di corsa, una di ciclismo e ancora una di corsa senza interruzione; nei Campionati del Mondo che inizieranno fra pochissimi giorni i nostri atleti saranno impegnati nella staffetta mista e nelle gare individuali.



“Grazie ad Andrea Giacomini e alla ‘Fondazione Alberto Giacomini’ che da anni ci ospita per allenarci sul lago d’Orta, anche quest’anno abbiamo potuto essere presenti per sette giorni in questo magnifico territorio, e per me e la squadra è stato un piacere immenso", dichiara Andrea Compagnoni.



“Come ‘Fondazione Cavaliere del lavoro Alberto Giacomini’ siamo onorati di aver consolidato con la Federazione Italiana di Duathlon la collaborazione per la preparazione atletica riguardante i Campionati Mondiali ed Europei sul lago d'Orta -commenta Andrea Alessandro Giacomini, responsabile della Fondazione-. La collaborazione, il sostegno e il supporto al Duathlon rientrano in quello che è lo stimolo che la Fondazione vuole dare ai giovani verso uno sport sano che si svolge in mezzo alla natura, e nella filosofia di promozione legata ai temi della mobilità ecosostenibile, considerando che, di fatto, le prime forme di mobilità per scoprire e promuovere il nostro territorio in modo sostenibile sono indubbiamente le camminate, la corsa e la bici. Proprio come la corsa e la bici sono le due discipline del Duathlon. Anche questo progetto si inserisce coerentemente con quello territoriale che da due anni la Fondazione sta impostando riguardo la valorizzazione sia della parte alta che di quella bassa del lago, tanto che la preparazione atletica ha riguardato Orta San Giulio, Pella e anche le aree immerse nei boschi di Madonna Del Sasso e Val Piana.”

