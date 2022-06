GOZZANO – 07-06-2022 – Quasi tutto pronto a Gozzano per il ritorno del Grest presso i locali dell’Oratorio. Dopo l’annullamento, causa covid, del tradizionale camp estivo per i ragazzi dai 7 ai 12 anni nel 2020 e l’edizione vincolata da pesanti restrizioni a causa del 2021 quest’anno il Grest si svolgerà in modo completo. Il via lunedì 13 giugno con conclusione prevista sabato 2 luglio. Orario dalle 8 alle 17 con un massimo di partecipanti fissato in cento ragazzi. Prevista una gita alla settimana, una alle piscine “Tre Re” di Fara Novarese il 29 giugno, e le altre nella zona della baita degli alpini di Gozzano. Le iscrizioni sono aperte e si ricevono presso l’Oratorio Don Bertoli di Gozzano ancora in due date, martedì 7 dalle 15.30 alle 17 e venerdì 10 dalle 16 alle 17.30. Oppure è possibile telefonare al 340-7618130 a Don Stefano Capittini, coordinatore responsabile del Grest di Gozzano (FAB)