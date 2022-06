Nessun Iframes

GRAVELLONA TOCE - 07-06-2022 -- In seguito ai lavori eseguiti dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Verde, l'elisoccorso del 118 potrà atterrare in notturna a Grvellona. Viene quindi confermato il volo test per la validazione e l’operatività notturna elisoccorso sanitario del sito ubicato al campo sportivo di via Ing. Pariani (scuole medie).

L'elicottero decollerà nella serata di giovedì 9 giugno dalla Base HEMS di Torino e raggiungerà Gravellona Toce dopo le ore 21.30.

Il volo potrà essere annullato o differito per sopravvenute esigenze di servizio legate a richieste di soccorso medico urgente e assenza di condizioni meteorologiche favorevoli al volo notturno. La cittadinanza è invitata a partecipare.